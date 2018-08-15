غسان سلامة يعلن الانتهاء من اختيار مقر البعثة الأممية في بنغازي

لقاء العبار وسلامة بديوان بلدية بنغازي. (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، «الانتهاء من اختيار المقر» الجديد لمكتب البعثة الأممية في مدينة بنغازي، مؤكدًا أن المكتب سيتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

جاء ذلك، خلال لقاء سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لهما، مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، مساء اليوم الأربعاء، بمقر ديوان البلدية.

وقالت بلدية بنغازي، إن العبار ناقش مع سلامة وويليامز، «مستجدات الوضع السياسي في الوقت الراهن وآخر التطورات فيه، وتناول اللقاء أيضًا مناقشة عدة مواضيع من أهمها ملف نزع الألغام وكيفية دعم البعثة الأممية ملف إعادة أعمار بنغازي».

وأضافت أن المبعوث الأممي غسان سلامة عبَّـر خلال اللقاء «عن عمق سعادته، والوفد المرافق، له على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التى لقيها فى مدينة بنغازي»، واصفًا الاجتماع بأنه «كان مثمرًا وبنَّاء».

من جانبه رحب المستشار عبدالرحمن العبار، بزيارة الدكتور غسان سلامة والسيدة سيتفاني ويليامز لمدينة بنغازى، مثمنًا الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار الوضع في ليبيا بتواصلها المستمر مع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية.

وأشارت بلدية بنغازي، إلى أن عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عقدا عقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًّا، دون أن الإشارة لأية تفاصيل.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن سلامة قدم لعميد بلدية بنغازي خلال اللقاء نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، وناقش معه آخر مستجدات فتح مكتب البعثة في بنغازي، ودعم الأمم المتحدة لإعادة إعمار المدينة والإصلاحات الاقتصادية.