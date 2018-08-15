عاشور يشدد على احترام التراتبية العسكرية بين أعضاء الأمن المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 06:21 مساء
العميد عبدالسلام عاشور خلال اجتماعه مع الإدارة العامة للأمن المركزي. (وزارة الداخلية)

شدد المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد السلام عاشور، خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، بمدير وأعضاء الإدارة العامة للأمن المركزي، على ضرورة احترام التراتبية العسكرية بين أعضاء الإدارة والالتزام بالضبط والربط والقيافة الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة خدمة للصالح العام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عاشور ناقش خلال اجتماعه مع أعضاء الإدارة العامة للأمن المركزي، بديوان الوزارة في طرابلس، آليات سير العمل بالإدارة، وشدد على ضرورة تفعيل عملها بالشكل الصحيح والتعاون بين كافة فروعها ومكاتبها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، جاهزية الصكوك المالية لمنتسبيها «ممن يتقاضون مرتبًا ما دون 700 دينار» لدى صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة، مطالبة «الذين تقدموا للحصول على المساعدة المالية التوجه لمقر الصندوق الكائن بمنطقة الكريمية لاستلام الصكوك الخاصة بهم».

وفي سياق آخر، تقدم المفوض بوزارة الداخلية، العميد عبدالسلام عاشور، بالشكر والتقدير لمدير وأعضاء مكتب التحري للدوريات الصحراوية أجدابيا، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على ما بذلوه من جهد، ونجاحهم في ضبط 270 ألف قرص من أقراص الترامادول.

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