رئيس المجلس الرئاسي يبحث احتياجات بلدية غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 05:32 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة مجمل الأوضاع في بلدية غريان، في إطار اللقاءات التي يجريها للاطلاع على احتياجات المناطق المختلفة في ليبيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس عميد بلدية غريان يوسف بديري وكل من المفوض بوزارة الداخلية العميد عبد السلام عاشور ووزارة الحكم المحلي بداد قنصو والمستشار المالي ميلود الرجباني.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع ناقش ما تواجهه بعض القطاعات الخدمية في بلدية غريان من مصاعب خاصة مشكلة الإمدادات المائية، وسبل معالجة الانجرافات في الطرق وموضوع السيولة والكهرباء، إضافة إلى احتياجات قطاع الأمن.

وأضاف أن السراج أصدر تعليماته للجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة لهذه المختنقات وتوفير المخصصات المالية لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الأمن المركزي بالبلدية ودعم مديرية الأمن، وفقًا لما هو متاح وما يتوفر من إمكانيات.

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