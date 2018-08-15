تكليف لجنة لرعاية الحج ومدير لجهاز الإسعاف ومجلس مفوضية المجتمع المدني

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرر تشكيل لجنة رعاية موسم الحج للعام 2018، وتكليف مدير جديد لجهاز الإسعاف، وتكليف رئيس لمجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم (1179) لسنة 2018، الذي نص على تشكيل لجنة تعنى برعاية أداة فريضة الحج للعام 2018، برئاسة عباس أبوبكر القاضي، ومحمد محمد الشريف نائبًا، وعضوية كل من عبد الباسط عوض الأمين المغربي، وعبد الرزاق إسماعيل الأزمرلي.

وأضافت أن المجلس الرئاسي أصدر أيضًا القرار رقم (1195) لسنة 2018، الذي كلف بموجبه مصطفى محمد كرية مهام مدير عام جهاز الإسعاف.

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (1160) لسنة 2018 بشأن تكليف رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، حيث جرى ظهراليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، توقيع محضر تسليم واستلام بين رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني عبدالحق امحمد القريد، والمدير التنفيذي للمفوضية عواطف الطشاني، بإشراف لجنة التسليم والاستلام المشكَّلة بقرار المجلس رقم (1164).