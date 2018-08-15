ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي إلى 260 ألف برميل يوميًّا

حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي، إن الحقل ينتج 260 ألف برميل يوميًّا، بعد إعادة تشغيل محطة تحكم أُغلقت بسبب خطف عاملين.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مهندس - لم تذكر اسمه- قوله، إن المحطة 186 أُعيد تشغيلها يوم الأحد في ظل تحسن الوضع الأمني، وإنها تنتج نحو 50 ألف برميل يوميًّا، ما يعادل نحو نصف طاقتها.

وانخفض إنتاج حقل الشرارة لأقل من 100 ألف برميل يوميًّا، بعد هجوم مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية، الشهر الماضي، على المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة وختطف اثنين من العاملين.

وكان إنتاج حقل الشرارة يتراوح من قبل بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميًّا، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط توقعت خسارة 160 ألف برميل يوميًّا من إنتاجه.