إصابة شقيقين في «سطو مسلح» بمنطقة بوعطني في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث (أرشيفية: الإنترنت)

أصيب الشقيقان أنس وصالح عبدالله البرغثي من سُكان حي شهداء الزاوية (الفاتح سابقًا)، مساء الثلاثاء، في عملية سطو مسلح، تعرضا خلالها لسرقة سيارتهما بمنطقة بوعطني في بنغازي.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن أنس (45 عامًا) وصالح (37 عامًا) كانا في مزرعة العائلة بمنطقة بوعطني، مشيرًا إلى أنهما تعرضا لعملية سطو مسلح من قبل شخصين من ذوي البشرة السمراء، يرتديان بذلة عسكرية سرقا سيارتهما وأطلقا عليهما الرصاص، مما أدى إلى إصابة صالح في قدمه، وبعد خروج شقيقه أنس شاهد شقيقه والسيارة اعترض طريقهما فأطلقا عليه رصاصتين واحدة في اليد اليسرى والأخرى في البطن.

وأوضحت المصادر أن أنس كان برفقته أطفاله أثناء وقوع الحادثة، ولم يصب أحد منهم بأذى، مشيرة إلى أن صالح إصابته بسيطة تلقى على إثرها الإسعافات الأولية اللازمة وغادر المستشفى، بينما لا يزال أنس بغرفة العناية الفائقة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، حيث أجريت له جراحة.