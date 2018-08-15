حقوقيون: 50% من أطفال «دواعش» تونسيون محتجزون في ليبيا

أطفال «داعش» في ليبيا. (الإنترنت)

قالت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، إن 50% من أعداد أطفال «داعش» ونسائهم، في بؤر النزاع يتمركزون في ليبيا.

وكشفت الكاتبة العامة لجمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية غير حكومية) هدى الجندوبي ورئيسها محمد بن اقبال رجب، في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة عن حالات الأمهات والأطفال التونسيين العالقين في مناطق النزاع المسلح ويقدر عددهم بـ 105 حالة.

واستنادا إلى ملفات أوردتها الجمعية فإن 50% منهم محتجزون في ليبيا، و32% في سورية، بينما لا تتجاوز نسبة الأطفال المتواجدين في الموصل بالعراق 4%، فيما تحتضن مناطق أخرى 7% منهم.

وولد عدد من هؤلاء الأطفال بمناطق النزاع مثلما هو الحال في ليبيا، وهم أبناء لآباء تونسيين تورطوا في الالتحاق بجماعات إرهابية، حيث يبلغ عمر 26% من بين هؤلاء الأطفال أقل من عامين، و24% منهم تتراوح أعمارهم بين عامين وأربع سنوات، و34% منهم تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، و16% منهم أكبر من 6 سنوات.

وحملت الجندوبي الحكومة التونسية مسؤولية إعادة 83 طفلا تونسيا و22 أمًا تونسية، تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع المسلح، قائلة إنها «لم تبذل الجهود الكافية لاستعادة هؤلاء الأطفال».

وعلق رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بأن هؤلاء يمثلون ضحايا للإرهاب، مشيرًا إلى أن «الدولة مسؤولة عن استعادة الأطفال العالقين بالخارج».

وطالب بن رجب باستحداث لجنة خاصة بوزارة الشؤون الخارجية التونسية مهمتها معرفة مصيرهم، والتحضير لإدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى نداءات متكررة وجهتها الجمعية للحكومة في ظل غياب تفاعل وزارت الشؤون الخارجية والمرأة والطفولة مع قضية الأطفال العالقين في مناطق النزاع.

ويقدر العدد الإجمالي لأطفال «دواعش» تونس في ليبيا، بـ39 طفلا، بينهم 22 طفلا موجودون لدى «قوة الردع» الليبية، وآخرون لدى الهلال الأحمر الليبي، حيث طلبت مرارا قوة الردع بتسليمهم إلى السلطات التونسية بعدما باتوا يشكلون عبئا عليها.