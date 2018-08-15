ترامب يرشح القائم بالأعمال في ليبيا سفيرًا في تونس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (فرانس برس)

رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائم بالأعمال بمكتب ليبيا الخارجي، الدبلوماسي دونالد بلوم سفيرا فوق العادة لدى الجمهورية التونسية.

وقال البيت الأبيض في بيان له نشر عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، إن دونالد بلوم الدبلوماسي الأميركي يشغل حاليا منصب القائم بالأعمال بمكتب ليبيا الخارجي، لكن مع الإقامة من تونس منذ يوليو الماضي.

وقبل تعيينه دبلوماسيا في ليبيا لإدارة شؤون الولايات المتحدة من العاصمة تونس قبل أسابيع، عمل بلوم كقنصل عام في القدس لمدة 3 سنوات ابتداء من يوليو 2015، وكان بلوم الذي يجيد اللغة العربية مستشارا سياسيا للسفير الأميركي في أفغانستان ومصر، حسب البيان ذاته.

وإلى جانب ذلك، شغل المنصب المدني كمدير مشارك في خلية الاشتباك للقوة الاستراتيجية متعددة الجنسيات في بغداد من 2007 إلى 2008. وتقلد منصب المستشار السياسي في الكويت، ونائب مدير مكتب الخارجية الأميركية للقضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومسؤول الملف الإيراني.

ويترجم ترشيح بلوم المرتقب أن يتسلم مهامه رسميا قريبا في تونس، الاهتمام الأميركي الدبلوماسي الكبير بمنطقة شمال إفريقيا، وتحديدا انشغالها حول ما يدور في ليبيا.