الحرس البلدي ببنغازي يغلق عددًا من العيادات والصيدليات المخالفة

دوريات للحرس البلدي. (الإنترنت)

أغلقت وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة بجهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأربعاء، عددًا من العيادات الخاصة والصيدليات المخالفة في حملة واسعة بالمدينة.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي النقيب إبراهيم الطلحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة أطلقت حملة موسعه لضبط المخالفين للقانون، وتم تسجيل عدد كبير من المخالفات.

وأكد الطلحي، ضبط أدوية ومواد تعقيم وأدوات تستخدم في جراحات القم والأسنان منتهية الصلاحية، ويتم استعمالها ببعض عيادات الأسنان، بالتعاون مع مركز الرقابة على الأدوية، مشيرًا إلى أن بعض الصيدليات والعيادات الخاصة ليس لديها إجراءات قانونية، وأخرى لم تستكمل إجراءاتها بعد.

وأضاف الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، أنه تم ضبط أطباء وممرضين ليس لديهم إذن مزاولة للمهنة، مؤكدًا أن هذه الحملة ستستمر حتى تنتهي من التفتيش على كافة العيادات الخاصة والصيدليات بمدينة بنغازي وضواحيها.