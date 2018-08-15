بلدي سرت يشكل لجنة لتوزيع الدقيق المدعوم على المخابز

توزيع مادة الدقيق على المخابز. (الإنترنت)

أصدر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الأربعاء قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على توزيع الدقيق المدعوم المخصص للمخابز المقدم من صندوق موازنة الأسعار بالحكومة الموقتة، برئاسة عضو المجلس البلدي المكلف بملف الاقتصاد إبراهيم مليطان.

وبحسب قرار عميد بلدية سرت، فإنه سيتم توزيع الدقيق أسبوعيًا وليس دفعة واحدة، مطالبًا اللجنة بتقديم تقريرها المفصل فور الانتهاء من عملها.

وكان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني طالب لجنة الإشراف ومتابعة الموازنة الاستيرادية بتخصيص 45 مليون دولار لشركتي المطاحن الوطنية (بنغازي وطرابلس).

وقال المجلس الرئاسي إنه بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بحضور وزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية وعدد من مربي المواشي بالمنطقة الشرقية بشأن توفير احتياجات المربين من أعلاف وشعير، فإنه يطلب تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، و20 مليون دولار لشركة المطاحن طرابلس، لتوفير المواد الخام للأعلاف، واتخاذ ما يلزم من إجراء وبشكل عاجل.

ووزع صندوق موازنة الأسعار خلال اليومين الماضيين حصص الدقيق على عدة مخابز في بنغازي، ولا تزال عمليات التوزيع جارية من قبل الصندوق في المدن كافة التي تقع تحت سلطة «الحكومة الموقتة».