سرقة ألف متر من أسلاك الكهرباء جنوب غرب سرت

أعمال تركيب كوابل كهربائية كانت سرقت من أعمدة كهرباء جنوب ليبيا. (الإنترنت)

أكد مصدر بمكتب خدمات الكهرباء بأبونجيم سرقة كمية كبيرة من الكوابل وأسلاك الكهرباء، بمنطقة طريق بي الواقعة جنوب غرب سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «اللصوص سرقوا ألف متر من الأسلاك الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن بالمنطقة الزراعية في الساعات الأولى من فجر اليوم».

وكان اللصوص سرقوا خمسة أعمدة كهربائية بمنطقة أبونجيم أمس الثلاثاء، فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أوائل الشهر الجاري سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية، وحوالي 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، تقدر قيمتها بـ4 ملايين و803 آلاف دينار.

وكان مدير عام التحكم بالشركة العامة للكهرباء، عبدالباسط فرارة، قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس الشهر الماضي، إن الشركة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في شهري الخريف والربيع.

وأضاف فرارة أن «الطلب على الطاقة خلال صيف 2018 في أشهر يوليو ـ أغسطس، سبتمبر، يسجل إنتاجًا متوقعًا 7 آلاف ميغاوات، في حين يتوقع العجز 800 ميغاوات، والإنتاج المتوقع 6200 ميغاوات».