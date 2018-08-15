مركز الصحة الحيوانية يبدأ فحص عينات الحمى القلاعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 11:47 صباحا
أبقار متجولة في شحات. (الإنترنت)

بدأ المركز الوطني للصحة الحيوانية بغوط الشعال في فحص عينات تقييم مرض الحمى القلاعية.

وأعلن المركز في بيان، نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) مقتطفات منه: أن قسم المختبرات البيطرية شرع في فحص عينات برنامج تقييم الوضع الحالي للحمى القلاعية في ليبيا، وذلك استكمالاً لمتطلبات هذا البرنامج عن طريق تجهيز العينات لإجراء الاختبارات عليها بواسطة اختبار ELISA.

ويأمل المركز الوطني للصحة الحيوانية من الجميع التعاون من أجل الانتهاء من هذا المشروع الذي يعد أحد المشاريع الوطنية المهمة التي تخدم الصحة الحيوانية في ليبيا.

وأفاد مكتب الإعلام والإرشاد البيطري بالمركز الوطني للصحة الحيوانية بأن المركز سيشرك مجموعة من المتدربين للالتحاق بهذا البرنامج والاستفادة من التدريبات الجانبية التي تتم أثناء تجهيز وفحص العينات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول
رياضة عالمية
جبريل: الانتخابات ستأتي برئيس «عاجز».. وإشراك قادة الميليشيات ضرورة للحل السياسي
ليبيا
ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق
رياضة عالمية
جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018