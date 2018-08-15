مركز الصحة الحيوانية يبدأ فحص عينات الحمى القلاعية

أبقار متجولة في شحات. (الإنترنت)

بدأ المركز الوطني للصحة الحيوانية بغوط الشعال في فحص عينات تقييم مرض الحمى القلاعية.

وأعلن المركز في بيان، نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) مقتطفات منه: أن قسم المختبرات البيطرية شرع في فحص عينات برنامج تقييم الوضع الحالي للحمى القلاعية في ليبيا، وذلك استكمالاً لمتطلبات هذا البرنامج عن طريق تجهيز العينات لإجراء الاختبارات عليها بواسطة اختبار ELISA.

ويأمل المركز الوطني للصحة الحيوانية من الجميع التعاون من أجل الانتهاء من هذا المشروع الذي يعد أحد المشاريع الوطنية المهمة التي تخدم الصحة الحيوانية في ليبيا.

وأفاد مكتب الإعلام والإرشاد البيطري بالمركز الوطني للصحة الحيوانية بأن المركز سيشرك مجموعة من المتدربين للالتحاق بهذا البرنامج والاستفادة من التدريبات الجانبية التي تتم أثناء تجهيز وفحص العينات.