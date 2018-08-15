مؤسسة النفط: ميليشيا مسلحة تمنع وصول شاحنات الوقود إلى الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 11:14 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ميليشيا مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية بطرابلس استعملت القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، والتي كانت متوجهة إلى مناطق الجبل الغربي، مشيرة إلى تقديم بلاغ بالواقعة إلى النائب العام و دراسة حلول سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى المنطقة لتفادي الأزمة.

واتهمت المؤسسة، حسب معلومات أولية، «هذه الميليشيا بالقيام بهذا العمل بهدف خلق أزمة تزويدات وقود ضمن تداعيات الحملة الإعلامية والمزاعم والاتهامات التي يقوم بها المدعو ميلاد عبد الله الهجرسي»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمؤسسة.

واعتبر البيان أن «الهدف من وراء هذا العمل هو بث البلبلة والفوضى وسط الشارع الليبي، ومحاولة إيهامه للرأي العام بأن وجوده على رأس لجنة أزمة الوقود والغاز الوهمية، سيكون الضامن الوحيد لوصول الوقود والغاز إلى المواطنين.

واستكر مجلس إدارة المؤسسة «هذا العمل الجبان الذي يضع المصالح الشخصية فوق مصلحة المواطنين الليبيين، ويدعو جميع الجهات إلى إدانة هذه التصرفات الشائنة التي تعبث بحياة الليبيين خصوصًا في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها الوطن».

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