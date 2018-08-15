بالصور.. بلدية بنغازي تشرع في إزالة المباني المدمرة كليًا

بلدية بنغازي تشرع فى إزالة المباني المدمرة كلياً. (صورة من البلدية)

باشرت بلدية بنغازي تنفيذ أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة كليًا تحت إشراف مكتب الشؤون الفنية بقطاع الإسكان والمرافق.

جاء قرار إزالة هذه المباني بناءً على الحصر الذي قامت به لجنة حصر وتقييم أضرار المباني، بحسب بيان صادر عن بلدية بنغازي.

من جانبه، قال مدير مكتب الشؤون الفنية، المهندس خالد العبدلي، إن أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة جراء الحرب على الإرهاب في المدينة، تأتي بناءً على العقود المبرمة بين بلدية بنغازي والشركات المنفذة، والتي ستكون على مراحل لتشمل المباني المدمرة كافة بالمناطق (بوعطني - الليثي - الهواري - قاريونس - قنفودة - بوصنيب - القوارشة - وسط البلاد - الصابري - الزريعية ومواقع أخرى في المدينة طالها الدمار»، مطالبًا المواطنين ملاك هذه المباني بالتعاون مع الشركات المنفذة في إنجاز أعمالها.

تأتي هذه الأعمال تنفيذًا للقرارات الصادرة عن لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وخرج المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، الذي عقد مطلع مايو الماضي، بنحو 40 توصية مهمة تمثل خلاصة مناقشات المشاركين، والاستعجال في إزالة المباني الآيلة للسقوط، والتخطيط لمنظومة تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وإلزام الشركات المتعاقد معها بشأن الإعمار على تشغيلهم وفقًا لأحكام القانون الليبي.

كما أوصى بإصدار وثائق استثمارية لأصحاب العقارات المدمرة بقيمة مماثلة لعقاراتهم، كحصة ملكية في صندوق استثمار عقاري ينشأ بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وإقامة مشاريع تستهدف الاستفادة من مخلفات المباني المدمرة، وإعادة تدوير المخلفات.

ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس لإعادة الإعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، إلا أن تساؤلات تطرح حول فرص تفعيل هذه الاقتراحات وتحويلها إلى واقع ملموس.

بلدية بنغازي تشرع فى إزالة المباني المدمرة كلياً. (صورة من البلدية)

بلدية بنغازي تشرع فى إزالة المباني المدمرة كلياً. (صورة من البلدية)

بلدية بنغازي تشرع فى إزالة المباني المدمرة كلياً. (صورة من البلدية)