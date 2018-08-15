عقيلة يعلن توافق «النواب» على قانون الاستفتاء وتحصينه

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جلسة مجلس النواب أمس «انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس».

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، عن عقيلة، قوله: «إن التعديل سيتعلق خاصة بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء».

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسته لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين قانون الدستور، مما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.

وعلق مجلس النواب عقد جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لإجراء التعديل المطلوب في الإعلان الدستوري.