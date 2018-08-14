«داخلية الوفاق» تغلق طريق المطار بطرابلس أمام الشاحنات السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 11:58 مساء

نبهت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق سائقي الشاحنات إلى ضرورة عدم المرور بطريق المطار بالعاصمة طرابلس، ابتداءً من السبت المقبل، مشيرة إلى استخدام طرق بديلة مثل طريق الفلاح السواني وطريق الهضبة صلاح الدين.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ«فيسبوك» ليل الثلاثاء «تهيب إدارة شؤون المرور والتراخيص بأنه سيتم منع مرور الشاحنات بكافة أنواعها عبر طريق المطار إعتباراً من تاريخ يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018».

ولفتت الوزارة إلى أنه «سيتم منح أوذنات خاصة للجهات الخدمية للمرور عبر الطريق المذكور في ساعات محددة وخارج نطاق الذروة».

يذكر أن  مديرية أمن طرابلس حذرت في 22 يوليو الماضي سائقي الشاحنات إلى ضرورة عدم المرور فوق الجسر الحديدي الواقع بطريق المطار بالعاصمة طرابلس؛ تفاديًا لحدوث انهيار للجسر.

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