اختتام دورة تدريبية حول السلامة والأمن الحيوي بجامعة عمر المختار

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 10:21 مساء

اختُتمت صباح أمس الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية حول السلامة الحيوية والأمن الحيوي بمقر كلية الطبّ البيطري بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء شرق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي بالجامعة لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة أقيمت تحت إشراف قسم البحوث والاستشارات بالكلية، واستهدفت الأساتذة والمعيدين ومساعدي البحاث بكلية الطب البيطري وبمشاركة من الأطباء البيطريين بمركز البحوث الزراعية والحيوانية.

وأضاف أن الهدف من إقامتها هو تدريب المشاركين على الطرق العلمية الصحيحة للسلامة الحيوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للأمن الحيوي داخل المختبرات العلمية، لافتًا إلى أن إدارة الكلية وزعت في ختام الدورة شهادات تقدير على المشاركين والمساهمين أيضًا في إنجاح الحدث.

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