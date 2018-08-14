وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا

كشفت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، أن خبيرًا اقتصاديًا دوليًا سيلتحق للعمل بالبعثة الأممية في ليبيا قريبًا، بحسب ما نشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع وليامز، مع المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد ومدير إدارة الخزانة ومدير إدارة الميزانية ومستشار وزير المالية بمقر الوزارة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة المالية إن وليامز أكدت خلال الاجتماع أن «أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية سيلتحق بالبعثة قريبًا»، وأبلغت المسؤولين الليبيين بأنها ترغب في «إتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية».

من جهته رحب المفوض بوزارة المالية أسامة حماد بالخبير الاقتصادي الدولي، مؤكدًا أن وزارته «دأبت على نشر كافة تقاريرها المالية بكل شفافية ووضوح»، مبديًا استعداد الوزارة التام «لمدِّ جسور التعاون مع الجميع بهدف رفع المعاناة عن المواطن الليبي والحفاظ على مقدرات الشعب» وفق ما أعلنـته الوزارة.

ودعا حماد البعثة الأممية إلى «لعب دور أكبر في حثّ المؤسسات المالية المتشظية على ضرورة النأي بهذه المؤسسات عن دائرة الصراع السياسي ومدِّ جسور من التعاون للرقي بمستوى الخدمة والحفاظ على مقدرات البلد ورفع المعاناة على أبناء الشعب الليبي».