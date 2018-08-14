مركز الخبرة القضائية يعلن إنشاء مختبر مرجعي‎ بجامعة عمر المختار في البيضاء

مدير مركز الخبرة القضائية عمر الحجازي. (الإنترنت)

أعلن مركز الخبرة القضائية والبحوث، التابع لوزارة العدل في الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، إنشاء مختبر مرجعي مقره معامل كلية الطب البيطري بجامعة عمر المختار في البيضاء.

جاء إعلان تأسيس المختبر المرجعي، خلال اجتماع مدير مركز الخبرة القضاية والبحوث الدكتور عمر الحجازي مع مديري الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري ومستشار إدارة التحاليل الكيميائية وخبراء التحاليل بالمركز.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز طلال ناصر، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع توصل إلى تشكيل لجنة من الفنيين من كل الجهات المشارِكة بالاجتماع، ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل لبحث ترتيبات انطلاق عمل أول مختبر مرجعي.

وأشار إلى أن المختبر المرجعي سيعمل على إجراء التحاليل والأبحاث في كافة العلوم البيئية والزراعية والحيوانية والتحاليل المتعلقة بعلوم الأدوية والسموم، إلى جانب تدريب الخبراء في تخصصات البيئة والزراعة والبيطرة.