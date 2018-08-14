حكومة الوفاق: إنشاء مظلة لتنظيم جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور حسين جعفر

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور حسين جعفر بحضور مدير مركز تطوير النظام الصحي في ليبيا الدكتور سمير صقر.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن «الاجتماع تناول الملف الصحي، والذي يعد من أولويات عمل حكومة الوفاق الوطني، حيث عبّـر السراج عن تطلع ليبيا إلى مساندة أكبر من مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لمساعدتها على تجاوز هذا الظرف الصعب».

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ومتحدثًا عن برنامج إصلاح القطاع الصحي، أكد السراج أن «الحكومة تعمل على تحقيق قـدر من البرنامج بما يتوفر لديها من تمويل»، إذ بحث الاجتماع عددًا من مقترحات التعاون من بينها التواصل بين منظمة الصحة العالمية ومركز تطوير النظام الصحي الليبي لإنشاء مظلة تتولى تنظيم جميع الجهود المحلية والدولية لتطوير النظام الصحي في ليبيا.

كما جرى الاتفاق على آلية لتوريد الأدوية والمعدات الطبية لسنة 2019 عن طريق آليات منظمة الصحة الدولية، حتى لا تنقطع الأدوية والمعدات الطبية عن ليبيا، إضافةً للحصول على اللقاحات من خلال منظمة «يونسيف».

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وكان عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني ناقشوا اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية العامة لتطوير القطاع الطبي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تفعيل التأمين الصحي.