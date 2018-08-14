استئناف الرحلات الجوية بمطار البريقة بعد توقف دام عامين

طائرة تابعة لطيران النفط أثناء هبوطها بمطار البريقة. (الإنترنت)

استؤنفت، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية بمطار البريقة، التابع لشركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز بمنطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، بعد توقف دام عامين بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وجرى افتتاح مطار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في منطقة مرسى البريقة، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية.

واستقبل مهبط المطار، صباح اليوم، رحلة جوية لطائرة من طراز «E170» تابعة لشركة «طيران النفط»، قادمة من مطار معيتيقة بمدينة طرابلس.

واستقبلت إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أمس الاثنين، أول طائرة تهبط بالمطار، وكانت تقل لجنة تقييم تابعة لمصلحة الطيران المدني لمنح الإذن لتسيير الرحلات الجوية من وإلى المطار.

ومنحت اللجنة المختصة بتقييم نواحي السلامة والجاهزية الفنية الإذن بتسيير الرحلات الجوية من الحقول النفطية إلى مطاري مرسى البريقة ومعيتيقة بطرابلس بعد معاينة المطار ومحتوياته.

مجلس إدارة شركة سرت ورئيس حرس المنشآت النفطية خلال استقبال الطائرة. (الإنترنت)