حكومة الوفاق تبحث استراتيجية تطوير القطاع الطبي وتفعيل التأمين الصحي

أمين عام مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا بـوزير الصحة المفوض وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي

ناقش عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية العامة لتطوير القطاع الطبي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تفعيل التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الثلاثاء، لأمين مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر مع وزير الصحة المفوض الدكتورعمر البشير، ورئيس مجلس صندوق الإنماء الاقتصادي، ورئيس المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، ورئيس صندوق التأمين الصحي، ورئيس مجلس الصحة العام.

كما ضم الاجتماع، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية، وعضو لجنة أزمة طرابلس، ومدير مستشفى الخضراء العام، ومدير إدارة المشروعات لصندوق الضمان الاجتماعي، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء ، وعضو إدارة الشؤون القانونية بالديوان.

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وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع جاء استكمالاً لعدة اجتماعات سابقة تهدف إلى معالجة المختنقات التي تواجه قطاع الصحة، بما يؤدي إلى الرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن .

وخصص الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، لمناقشة المختنقات التي تواجه مستشفى الخضراء والإشكال القانوني الواقع حول ملكية المستشفى بين صندوق الإنماء ممثلاً في الشركة الليبية وصندوق الضمان الاجتماعي.

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واستعرض المجتمعون تسلسل تبعية وملكية المستشفى والقرارات التي صاحبت نقل ملكيته والإجراءات التي يترتب عليها، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العامة للصحة المعروضة من المركز الوطني لتطوير النظام الصحي في تطوير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتفعيل التأمين الصحي من خلال صندوق التأمين الذي تم إنشاؤه مؤخرًا من المجلس الرئاسي بهدف تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

واتفق المجتمعون، وفق البيان، على حل الخلاف بين صندوق الضمان والشركة الليبية وديًا من خلال الاجتماع الذي سيعقد لاحقًا بالخصوص، على غرار الحل الودي الذي جرى به معالجة الوضع القانوني لمستشفى الهواري ببنغازي.

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وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء على ضرورة أن «يستمر مستشفى الخضراء في تقديم خدماته للمواطن بكل إمكاناته ليتولى المركز الوطني تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بتطوير النظام الصحي في ليبيا، بالتنسيق مع وزير الصحة المفوض والجهات ذات العلاقة».

أمين عام مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا بـوزير الصحة المفوض وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي

أمين عام مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا بـوزير الصحة المفوض وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي