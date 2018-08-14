السراج يراجع الإجراءات المالية والإدارية للانتخابات البلدية

فائز السراج يلتقي رئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلديات سالم بن تاهية

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن السراج اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لمراجعة برنامج اللجنة المركزية والإجراءات المالية والإدارية للعملية الانتخابية.

وأشار السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية علي قاعدة دستورية سليمة.

السراج يؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات البلدية «قدر الإمكان»

وتحدث عن تأكيد السراج على «ضرورة البدء الفوري في إجراء الانتخابات البلدية والالتزام قدر الإمكان بالمواعيد المقررة لإجراء الانتخابات، وأهمية انتخابات البلديات كونها ترسيخًا لخيار اللامركزية وجزءًا من المسار الديمقراطي، وتمهد لاستحقاقات أخرى قادمة تتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وشدد على «أهمية وجود موقف دولي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا يدفع باتجاه حل الأزمة الليبية، والتمسك بالآلية الديمقراطية في الوصول إلى السلطة والمتمثلة في صناديق الاقتراع ليختار الليبيون من يمثلهم بكامل إرادتهم الحرة».

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يأتي هذا فيما يقترب الإطار الزمني المتفق عليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من مراحلها النهائية، في الوقت الذي يسيطر فيه الغموض على مصير الأسس الدستورية والقوانين الضرورية لهذا الاستحقاق والتي يفترض إقرارها بحلول 16 سبتمبر المقبل.

واجتمعت في باريس مايو الماضي أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية، انتهت بالاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل.