السراج يراجع الإجراءات المالية والإدارية للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 05:38 مساء
فائز السراج يلتقي رئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلديات سالم بن تاهية

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن السراج اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لمراجعة برنامج اللجنة المركزية والإجراءات المالية والإدارية للعملية الانتخابية.

وأشار السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية علي قاعدة دستورية سليمة.

السراج يؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات البلدية «قدر الإمكان»

وتحدث عن تأكيد السراج على «ضرورة البدء الفوري في إجراء الانتخابات البلدية والالتزام قدر الإمكان بالمواعيد المقررة لإجراء الانتخابات، وأهمية انتخابات البلديات كونها ترسيخًا لخيار اللامركزية وجزءًا من المسار الديمقراطي، وتمهد لاستحقاقات أخرى قادمة تتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وشدد على «أهمية وجود موقف دولي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا يدفع باتجاه حل الأزمة الليبية، والتمسك بالآلية الديمقراطية في الوصول إلى السلطة والمتمثلة في صناديق الاقتراع ليختار الليبيون من يمثلهم بكامل إرادتهم الحرة».

الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»

يأتي هذا فيما يقترب الإطار الزمني المتفق عليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من مراحلها النهائية، في الوقت الذي يسيطر فيه الغموض على مصير الأسس الدستورية والقوانين الضرورية لهذا الاستحقاق والتي يفترض إقرارها بحلول 16 سبتمبر المقبل.

واجتمعت في باريس مايو الماضي أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية، انتهت بالاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018