مؤسسة النفط: لجنة أزمة الوقود «وهمية وواجهة للتستر على عصابات التهريب»

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن لجنة أزمة الوقود والغاز «لجنة وهمية تستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني»، واتهمت اللجنة بأنها «كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود».

ودانت المؤسسة في بيان صدر اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، قيام مليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس بتهديد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة.

وأوضحت أنه «تم تهديد بن كورة في محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز، الذي كان يرأسه المدعو ميلاد عبدالله الهجرسي الذي تمت إحالته للتحقيق».

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وقالت المؤسسة إن الهجرسي «قام بإنشاء صفحة في موقع فيسبوك للجنة وهمية تدعى لجنة أزمة الوقود والغاز واستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني»، مؤكدة أن «هذه اللجنة كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود».

وأضاف البيان أن لجنة الوقود والغاز «دأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب وبث أخبار كاذبة من خلال تلك الصفحة»، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط «قدمت بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص».

وأشار إلى «أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قام في 5 مايو 2015 بتكليف المدعو/ ميلاد عبدالله الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الازدحام عليها» لافتة إلى أنه «لا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء وتنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود والغاز وأن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نية».

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وأكدت مؤسسة النفط «أن لديها عدة لجان تعمل تحت إشرافها هي القائمة فعليًا على رصد عمليات التهريب وشبكاته ووضع حلول لمكافحة التهريب وجمع الأدلة وتقديمها للنائب العام والأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وأضافت أن تعاون لجانها«كان له عظيم الأثر في مكافحة التهريب»، مؤكدة أن جميع الجهات المشار إليها «تشهد بذلك في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود والغاز تقديم أية بيانات أومعلومات أوتقارير لأي جهة من الجهات المذكورة».

وقالت المؤسسة إن رئيس لجنة إدارة شركة البريقة عماد بن كورة «عُيّن في منصبه الحالي من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لتميّزه في أداء مهامه كرئيس لجنة متابعة محطات الوقود التي كانت تهدف إلى وقف تزويد المحطات الوهمية في غرب ليبيا بالوقود»، منوهة إلى «أنّ هذه المحطات غير الشرعية تستقبل مخصصاتها من الوقود لتوزعها لاحقًا على عصابات التهريب».

ودعت «كل الجهات الوطنية والدولية إلى ضمان حماية» مسؤوليها وموظفيها وشركاتها «من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني» و«عدم التدخل» في عملها وقراراتها «تأسيسًا على دولة القانون والمؤسسات تحقيقًا للمصالح الوطنية العليا».