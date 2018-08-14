«الصحة العالمية» تنظم دورة تدريبية لمديري برامج الرعاية الصحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:58 مساء

أعلنت منظمة الصحة العالمية تنظيم دورة تدريبية في تونس لمدة خمسة أيام لمديري برنامج الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية.

وأوضحت المنظمة أن الدورة التدريبية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، وهي خاصة بمديري برنامج الرعاية الصحية الأولية، المسؤولين عن إدارة نظام الرعاية الصحية في الوزارة.

وذكرت أن الدورة التدريبية ممولة من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية، في إطار مشروع يهدف لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، وبتسهيل من مركز نوفيلد للصحة العمومية البريطاني، ومعهد وجامعة ليدز البريطانية للعلوم الصحية.

وتركز الدورة التدريبية على تحسين مهارات التخطيط والإدارة لمديري البرامج الصحية على مستوى المرافق المركزية والإقليمية والصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية زيادة الاستثمارات لتقوية القدرة الإدارية والقيادية لأطقم وزارة الصحة الليبية، وإعادة هيكلة المرافق الصحية في نظام متكامل يركز على تقديم رعاية صحية مجتمعية، وتقديم رعاية صحية عادلة، عالية الجودة ومستدامة اقتصاديًا.

وقالت: «أظھرت التجربة أن نظام الرعاية الصحي في مواجھة التحديات الصحية الجديدة، وفي المساعدة على تقليل العبء المالي للاحتياجات والمطالب المتزايدة للسكان في المستقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع لوحة سيارة «رقم 1» مقابل 19 مليون جنيه مصري