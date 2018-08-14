«الصحة العالمية» تنظم دورة تدريبية لمديري برامج الرعاية الصحية في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تنظيم دورة تدريبية في تونس لمدة خمسة أيام لمديري برنامج الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية.

وأوضحت المنظمة أن الدورة التدريبية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، وهي خاصة بمديري برنامج الرعاية الصحية الأولية، المسؤولين عن إدارة نظام الرعاية الصحية في الوزارة.

وذكرت أن الدورة التدريبية ممولة من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية، في إطار مشروع يهدف لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، وبتسهيل من مركز نوفيلد للصحة العمومية البريطاني، ومعهد وجامعة ليدز البريطانية للعلوم الصحية.

وتركز الدورة التدريبية على تحسين مهارات التخطيط والإدارة لمديري البرامج الصحية على مستوى المرافق المركزية والإقليمية والصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية زيادة الاستثمارات لتقوية القدرة الإدارية والقيادية لأطقم وزارة الصحة الليبية، وإعادة هيكلة المرافق الصحية في نظام متكامل يركز على تقديم رعاية صحية مجتمعية، وتقديم رعاية صحية عادلة، عالية الجودة ومستدامة اقتصاديًا.

وقالت: «أظھرت التجربة أن نظام الرعاية الصحي في مواجھة التحديات الصحية الجديدة، وفي المساعدة على تقليل العبء المالي للاحتياجات والمطالب المتزايدة للسكان في المستقبل».