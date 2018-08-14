تركيب ثلاث مضخات جديدة بمحطة الصرف الصحي الرئيسة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:57 مساء
مضخات جديدة. (الإنترنت)

أكد مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت، المهندس سعيد مشري، تركيب ثلاث مضخات جديدة بقوة 15 حصانًا لكل منها بالمحطة الرئيسة للصرف الصحي.

وقال مشري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الفنيين يقومون حاليًا بأعمال تجريبية للمحطة لإعادتها للعمل مجددًا بعد توقفها منذ 2015، مشيرًا إلى أن الشركة تحصلت على سبع مضخات للصرف الصحي قدمتها المبادرة الليبية الانتقالية لمعالجة الصرف الصحي في محطتي سرت الرئيسة وأبوهادي.

وتسلمت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت، أوائل أغسطس الجاري سبع مضخات جديدة مقدمة من البلدية.

وقال مدير مكتب شركة المياه، سعيد مشري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المضخات ذات مواصفات عالمية وسيتم تركيبها بدلاً عن المضخات القديمة المتهالكة فى محطات المعالجة 1234pc.

وأشار إلى أنه ستتم صيانة عدد من المضخات القديمة للاستفادة منها في بعض محطات الصرف الصحي بضواحي المدينة.

وكان مسؤول في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت قال إن عدم وصول المياه لأكثر من شهرين إلى بعض المنازل، يرجع إلى تركيب بعض المواطنين وصلات غير شرعية في الخط المغذي لحي 700 وحدة سكنية وحي 101 السكني الجديد.

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