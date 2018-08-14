بليحق: التصويت على مشروع قانون الاستفتاء بعد تحصينه دستوريا

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنه تم التوافق خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب بحضور 92 عضوًا، على مشروع قانون الاستفتاء وإن يتم التصويت عليه بعد تحصينه دستوريًّا.

وأوضح بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن «تحصين القانون دستوريًّا سيكون بتعديل الإعلان الدستوري وتحصين المادة السادسة حتى لا يتم الطعن في القانون».

وتنص المادة السادسة، على أن «ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوَّت له بـ(نعم) أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، وبنسبة لا تقل عن 51% من المسجلين بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم ويعتمده مجلس النواب».

واستأنف مجلس النواب، صباح اليوم، جلسته التي شهدت مشاجرة بالأسلحة أمام المجلس بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض المعارضين لقانون الاستفتاء.

وتوقفت «المشاجرة المسلحة» بين أفراد جهاز الحرس الرئاسي وبعض الرافضين قانون الدستور، التي أسفرت عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.