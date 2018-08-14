الهادي الصغير: اتفقنا على تعديل دستوري للمادة السادسة بعد عيد الأضحى

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:35 مساء
عضو مجلس النواب، الهادي الصغي. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إنه جرى الاتفاق على تمرير قانون الاستفتاء، وإجراء تعديل دستوري على المادة السادسة خلال الجلسة المقبلة بعد عيد الأضحى.

وأضاف الصغير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري على المادة السادسة سيكون على صيغة ثلاث دوائر «برقة وطرابلس وفزان» بأغلبية «50+1»، وسيكون التعديل في الجلسة المقبلة بعد عيد الأضحى، مؤكدًا أن المشاجرة المسلحة التي حدثت لم تكن داخل مقر مجلس النواب بطبرق، بل في الباحة الأمامية وموقف السيارات بفندق دار السلام.

وأوضح أن «الأمور الآن هادئة جدًّا ولا يوجد أي متظاهرين أمام مقر مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن «عضو مجلس النواب عن طبرق، صالح هاشم، أُصيب بطلق ناري في جنبه، كما أُصيب أحد ضباط الحرس الرئاسي ونُقل إلى مركز طبرق الطبي».

وأشار الصغير إلى أن قانون الاستفتاء جاهز، وعلى الليبيين الاستعداد للاستحقاق الدستوري.
 

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