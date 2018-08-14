«طبرق الطبي»: استقبلنا جريحًا واحدًا في «مشاجرة مسلحة» أمام مجلس النواب

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:09 مساء
عمليات جراحية في مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

قال مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي: «إن المركز استقبل، اليوم الثلاثاء، جريحًا واحدًا أُصيب في المشاجرة المسلحة التي نشبت أمام مقر مجلس النواب».

وأضاف الجالي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجريح أُصيب بطلق ناري في البطن وهو أحد أعضاء الحرس الرئاسي، مشيرًا إلى أنه لا يزال تحت الملاحظة ويتلقى العلاج في المركز.

وعن إصابة عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق صالح هاشم، قال الجالي: «إصابة هاشم طفيفة ولم تستدع الحضور إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج»، مؤكدًا أنه تم التواصل معه وهو بخير.

بينما قال عضو مجلس النواب، عبد الله اللافي، إن الجلسة التي حضرها مائة نائب ونائبة ورئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري اليوم الثلاثاء، شهدت اشتباكات أدت إلى إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم.

وأضاف اللافي أن هناك اشتباكات نشبت خارج المجلس بين الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الاستفتاء، مشيرًا إلى سماع إطلاق رصاص فخرج عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم لتفقد الأمر، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة.

وأكد أن هناك معرقلين للجلسة من النواب يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات الآن لاستئناف الجلسة.

وقال مصدر في مجلس النواب إن المجلس علق اليوم الثلاثاء الجلسة إلى ما بعد العيد.

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