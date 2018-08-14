اللافي: «اشتباكات النواب» نشبت خارج المجلس بين الحرس الرئاسي ورافضين لقانون الاستفتاء

مجلس النواب الليبي. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب عبد الله اللافي، إن الجلسة التي حضرها 100 نائب ونائبة رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، شهدت اشتباكات أدت إلى إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم.

وأوضح اللافي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هناك اشتباكات نشبت خارج المجلس بين الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الاستفتاء، مشيرًا إلى سماع إطلاق رصاص فخرج عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم لتفقد الأمر، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة.

وأكد أن هناك معرقلين للجسة من النواب يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على السدتور، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات الآن من أجل استئناف الجلسة.