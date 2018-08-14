توقف «الشجار المسلّح» أمام مجلس النواب وسط انتشار أمني وعسكري مكثف

توقفت «المشاجرة المسلحة» بين أفراد جهاز الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الدستور، والتي أسفرت عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المشاجرة نشبت بين أفراد الحرس الرئاسي، إلا أن النائب عن طبرق صالح هاشم تدخل لفض الاشتباك، ما أدى إلى تعرضه لإصابة بسيطة، نقل على إثرها إلى مركز طبرق الطبي وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف المصدر أن المشاجرة توقفت بشكل نهائي وسط انتشار أمني وعسكري مكثف، ومنعت جميع وسائل الإعلام من الدخول لمقر المجلس، مؤكدا أن الجلسة ما زالت مستمرة.