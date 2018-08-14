داخلية الوفاق: تأمين مداخل ومخارج المدن بالتزامن مع عطلة الأضحى.. وعلى المواطنين التعاون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 11:40 صباحا
العميد عبدالسلام عاشور وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنها سترفع درجة الاستعداد الأمني لدى الأجهزة الأمنية كافة التابعة للوزارة مع قرب عيد الأضحى، لمواجهة أي اختراقات أمنية، قد تحدث أثناء عطلة العيد.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، الإثنين، أنها كلفت مديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية كافة، لوضع خطط أمنية يتم بموجبها تأمين مداخل ومخارج المدن، والطريق الساحلي، والطرق الداخلية الرابطة بينها، وكذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الحراسة على الأهداف الحيوية كافة، والمواقع الإستراتيجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

كما تتضمن الخطط الأمنية أيضًا العمل على تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتسيير حركة المركبات الآلية، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات «إرهابية وإجرامية» يمكن أن تستهدف الحياة المدنية والمؤسسات العامة، بالتنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، إلى جانب خطة أمنية مرورية لتجنب حوادث الطرقات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، وعدم إعاقة عملها، داعية إياهم إلى اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من قبل هذه الأجهزة، بما يساعد على أداء عملها بالشكل المطلوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع لوحة سيارة «رقم 1» مقابل 19 مليون جنيه مصري