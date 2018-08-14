الأرصاد: أمطار متفرقة على الشمال الغربي.. وطقس مستقر على باقي ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب، اليوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الغربي خاصة على المرتفعات الجبلية وكذلك غدامس والحمادة والقريات وأقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، فيما يبقى الطقس مستقرًا على باقي مناطق ليبيا.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 29 – 34، بينما تكون مرتفعة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح بين 36 – 41.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر هذا اليوم خاصة على مرتفعات جبل نفوسة مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-36 لتسجل على أبونجيم 40.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 29-34 على الساحل وما بين 36-39 على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب هذا اليوم على غدامس - الحمادة - القريات - ومناطق أقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34-40 وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.