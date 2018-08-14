الرئاسي يطالب بتخصيص 45 مليون دولار لشركة المطاحن الوطنية في بنغازي وطرابلس

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. (الإنترنت)

طالب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لجنة الإشراف ومتابعة الموازنة الاستيرادية بتخصيص 45 مليون دولار لشركة المطاحن الوطنية (بنغازي وطرابلس).

وقال المجلس الرئاسي في خطابه الصادر أمس الإثنين، وتحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بحضور وزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية وعدد من مربي المواشي بالمنطقة الشرقية بشأن توفير احتياجات المربين من أعلاف وشعير، فإنه يطلب تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، و20 مليون دولار لشركة المطاحن طرابلس، لتوفير المواد الخام للأعلاف، واتخاذ ما يلزم من إجراء وبشكل عاجل.

ووزع صندوق موازنة الأسعار خلال اليومين الماضيين حصص الدقيق على عدة مخابز في بنغازي، ولا تزال عمليات التوزيع جارية من قبل الصندوق في المدن كافة التي تقع تحت سلطة «الحكومة الموقتة».