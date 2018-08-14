ضبط مطعم غرب بنغازي غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 10:00 صباحا
الحرس البلدي بنغازي يضبط مطعمًا غير مطابق للمواصفات. (صورة من الحرس البلدي)

تمكنت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي الاثنين، من ضبط مطعم غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية المتبعة.

وقال آمر غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي الرائد خالد الورفلي،إنه تم خلال الدوريات ضبط مطعم بمنطقة الكيش غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأضاف الورفلي، أنه بتفتيش المطعم تم ضبط عامل مصري الجنسية، لا يحمل إجراءات قانونية ولا شهادة صحية، وهو يعمل داخل داخل المطعم في تجهيز الوجبات السريعة غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح أنه بحسب تقرير الدوريات؛ تبين انبعاث روائح من خزان الصرف الصحي داخل المخزن، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بدخله، مما يؤثر ذلك على المكان الذي يستعمل للتجهيز والطهي، إلى تلوث الأغذية، وانعدام النظافة الشخصية، ونظافة المكان وطهي الأكل بجوار غرفة تستعمل لقضاء الحاجة واستعمال مواد قاتلة للحشرات أثناء تجهيز الطهي.

وأضاف الورفلي أنه وفق تقرير الدوريات، تم غلق المطعم، وإحالة صاحبه والعامل للتحقيق لاستكمال الإجراءات ومحاسبتهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

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