سياسية إيطالية تطالب بفرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا

طالبت رئيسة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني، جورجا ميلوني، الإثنين، بفرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا، واحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين «أكورايوس»، بتهمة تسهيل الهجرة ومهام تجار البشر.

وقالت ميلوني عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: «لو كان هناك اتحاد أوروبي حقيقي لكانت السفينة قد ضبطت بالفعل، وجرى اعتقال طاقمها في إحدى السجون الأوروبية المريحة». «كفى سخرية، ينبغي على الفور فرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا»، وفقًا لوكالة «آكي».

ولا تزال السفينة «أكواريوس» عالقة بمياه المتوسط بعد رفض إيطاليا ومالطا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى استقبال مهاجرين على متنها أنقذتهم الجمعة الماضي قبالة المياه الليبية.