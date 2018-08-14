لجنة متابعة المخابز تباشر عمليات التفتيش في بنغازي

داخل أحد مخابز مدينة بنغازي. (بوابة الوسط)

باشرت لجنة متابعة المخابز بمراقبة الاقتصاد بنغازي، في عمليات تفتيش وضبط المخابز العاملة في المدينة وضواحيها، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والصناعة في «الحكومة الموقتة» طلال ساسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن تشكيل لجنة متابعة المخابز، جاء تماشيًا مع قرارات الوزارة بشأن شح الدقيق.

وأوضح ساسي أن اللجنة ضبطت عاملين اثنين مصريين يقومان يتفريغ أكياس الدقيق المدعوم، واستبداله بأكياس دقيق غير مدعوم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتسليمها الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.