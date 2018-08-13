ورشة عمل في طبرق عن اضطراب التوحد لدى الأطفال

نسقت منظمة «فكرة أمل» مساء الاثنين، ورشة عمل حول اضطراب التوحد، في فندق دار لاسلام بمدينة طبرق، تستهدف عددًا من الأطباء.

وقال مسؤول المنظمة نويجي بوشويشينة لـ«بوابة الوسط» إن الورشة حضرها عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الأمور في المدينة.

وأضاف بوشويشينه أن مرض اضطراب التوحد «عبارة عن إعاقة متعلقة بالنمو عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل نتيجة اضطرابات نفسية».

وذكر أن المشاركين في ورشة العمل، تطرقوا لمناقشة أعراض المرض وأسبابه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه، وطرحوا فكرة إنشاء مركز متخصص للعلاج من هذا المرض.

يذكر أن «فكرة أمل» هي منظمة إنسانية خيرية تطوعية تعمل تحت مظلة مفوضية المجتمع المدني ولها عدة نشاطات كثيرة في مدينة طبرق ومدن أخرى.