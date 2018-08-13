ناجي مختار يبحث تفعيل لجنة الأزمة بالجنوب مع القيادات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 10:37 مساء

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار، الإثنين، في اجتماع مع عدد من مديري الأمن بالجنوب، سبل معالجة تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن كيفية المعالجة الحقيقية للأحداث يتأتى بتفعيل عمل لجنة متابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي مع كافة الجهات الأمنية بالمنطقة.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة، قرر في 13 مايو الجاري، تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة في الجنوب الليبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار وعضوية كل من علي عبدالعزيز علي وماما سليمان بلال سيدي ومسعود عبدالسلام عبيد وحسن حبيب خميس.

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