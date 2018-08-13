بالصور .. تنظيم ملتقى لإحياء اليوم العالمي للشباب في البيضاء‎

نظم عدد من شباب منطقة الجبل الأخضر، أمس الأحد، ملتقى لإحياء اليوم العالمي للشباب بمقر كلية الزراعة بجامعة عمر المختار.

وقال خالد يونس أحد المشاركين لـ«بوابة الوسط»، إن مناقشات الملتقى تركزت حول حقوق الشباب، وأسباب الفساد ونتائجه بالمجتمع، وشهد مشاركة واسعة أبرزها هيئة الشباب، ومنظمة اليونسكو، والأجهزة الرقابية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وناقش الملتقى أسباب الفساد بين الشباب وعلاقته بالبطالة وانتشار الإرهاب، وانعدام التنمية، لافتًا إلى أنه تضمن حلقة نقاش مفتوحة بين الحاضرين حيث انتهوا بمجموعة من التوصيات.