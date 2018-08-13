توقيع عقد استخدام مبنى جمعية الدعوة الإسلامية مقرًا لمجلس النواب غدًا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 13 أغسطس 2018, 10:20 مساء
مقر جمعية الدعوة الإسلامية

تقام غدًا الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق مراسم توقيع عقد الاستفادة من مقر جمعية الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازي كمقر مؤقت لمجلس النواب، حسبما أكد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مراسم توقيع عقد جمعية الدعوة الإسلامية وديوان مجلس النواب سيقام غدًا الثلاثاء للاستفادة من المبنى كمقر مؤقت للمجلس.

وأضاف أن مبنى الجمعية الإسلامية سيكون مقرًا مؤقتًا إلى حين إنشاء مقر دائم للسلطة التشريعية بمدينة بنغازي، مؤكدًا أن عودة مجلس النواب لمدينة بنغازي ستكون قريبة جدًا.

يذكر أن مقر الدعوة الإسلامية بنغازي تعرَّض لأضرار، أثناء العمليات العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من قوى الإرهاب والتطرف.

اختيار مبنى جمعية الدعوة الإسلامية في بنغازي كمقر موقت لمجلس النواب

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