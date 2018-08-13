الإصلاح الاقتصادي على طاولة سلامة وسفيرة الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 09:49 مساء
سفيرة الاتحاد الأوروبي، بيتينا موشايدت، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. (تويتر)

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مساء الإثنين، في العاصمة طرابلس، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايدت، ملف الإصلاح الاقتصادي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما ناقش سلامة مع موشايدت تردي الوضع الأمني في الجنوب، وأوضاع مراكز إيواء المهاجرين، وفقًا لما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت، صباح اليوم واتفقا على ضرورة العمل لمسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلى قاعدة دستورية سليمة.

 

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