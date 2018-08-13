اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية بني وليد تجتمع مع رؤساء مراكز الاقتراع

اجتماع اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)

عقدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء مراكز الاقتراع التي سيدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في الانتخابات المحلية بالمدينة، التي تسعى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجرائها منتصف سبتمبر القادم.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد إبراهيم الخازمي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع حضره أعضاء اللجنة الفرعية وبحث آخر التجهيزات والترتيبات اللازمة لسير العملية الانتخابية، وآلية وكيفية سير تنظيمها في مراكز الاقتراع، والتعرف على أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه رؤساء المراكز الانتخابية.

ومددت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد عملية تسجيل الناخبين حتى يوم الخميس المقبل، 16 أغسطس الجاري، من أجل إتاحة الفرصة لعملية التسجيل بالمنظومة وقدرت إجمالي أعداد الناخبين ببني وليد بنحو 18685 ناخبًا.

وكانت اللجنة الفرعية قد أعلنت أن القائمة المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدى ببني وليد ضمت 101 ومترشحًا، من بينهم 87 مترشحًا للفئة العامة، و6 مترشحين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و8 مترشحات لفئة المرأة.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد اجتماعًا بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.