السراج وسفيرة الاتحاد الأوروبي: العمل للانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الإثنين، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت، على «العمل لمسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلى قاعدة دستورية سليمة».

واستقبل السراج سفيرة الاتحاد الأوروبي في العاصمة طرابلس، وتناولا مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن السراج وموشايدت اتفقا على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى إيجاد حل شامل لمشكلة الهجرة غير الشرعية، يأخذ في الاعتبار أبعاد المشكلة كافة.

وتطرق الجانبان لما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية السيدة فيدريكا موغريني، إلى طرابلس من وضع أسس للشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومساهمة الاتحاد في دعم قطاعي الصحة والتعليم والمساهمة في حل المشاكل بمرافق البلديات.