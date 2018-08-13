عبد الجليل ومعيتيق يبحثان نتائج تنظيم إيفاد الدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 08:49 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق عبد الجليل والنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق. (إدارة التواصل)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، الإثنين، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بخصوص تنظيم إجراءات الإيفاد للدراسة بالخارج.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن عبدالجليل ومعيتيق، استعرضا في اجتماع بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة محمد العتوق، نتائج ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 709 لسنة 2018، دون أن توضح النتائج بشكل مفصل.

وأكد المجتمعون على ضرورة الانتهاء من الخطة المتفق عليها في أسرع وقت لعرضها على المجلس للاعتماد في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت في أغسطس العام الماضي، عن إعداد لائحة تنظيمية بالخصوص، بما يضمن تسهيل الأمر على الطلبة، واستفادة البلاد منه بالصورة القصوى.

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