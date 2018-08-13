صندوق الزكاة يوزع 40 ألف دينار لأسر محدودة الدخل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 أغسطس 2018, 08:13 مساء

بدأ صندوق الزكاة فرع بني وليد، في توزيع مساعدات لعدد من الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود في المدينة، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم قبيل عيد الأضحى.

وقال مدير صندوق الزكاة فرع بني وليد امراجع الطبولي لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المساعدات التي وزعت على الأسر المحتاجة والمعوزة بالمدينة بلغت قيمتها الإجمالية 40 ألف دينار.

وأشار الطبولي إلى أن صندوق الذكاة «لا يزال يستقبل أموال الزكاة لتقديمها إلى عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة التي لازالت تأتي إلى الصندوق للحصول على مساعدات مالية تسد بها حاجتها».

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