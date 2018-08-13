الخرطوش يكشف تفاصيل مقتل 15 مسلحًا فارين من درنة قرب بوابة الـ 200

بنغازي - بوابة الوسط: ابتسام اغفير | الإثنين 13 أغسطس 2018, 07:56 مساء
عناصر الجيش الليبي عند بوابة الـ200 على طريق أجدابيا طبرق بعد الاشتباكات مع مسلحين فارين من درنة. (الإنترنت)

كشف مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة «276 مشاة» التابعة للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، تفاصيل مقتل 15 مسلحًا، اليوم الاثنين، قرب بوابة الـ 200 جنوب بلدة المخيلي الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، والذين قال إنهم «إرهابيون» فرّوا من مدينة درنة.

وقال الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قوات الجيش الليبي «كانت لديها معلومات مسبقة عن فرار 15 إرهابيّا من منطقة المدينة القديمة وسط درنة باتجاه الظهر الحمر»، مشيرًا إلى أن قوات الجيش «كانت في انتظار وصولهم إلى المكان المعلوم قرب بوابة الـ 200 جنوب بلدة المخيلي».

وأوضح الخرطوش أنه «تمت محاصرتهم وقتلهم جميعًا من قبل قوات الجيش الليبي التابعة لغرفة عمليات أجدابيا»، مبينًا أن الفارين «كانوا مُسلحين ولكن لا توجد أي آلية تقلهم من مكان تواجدهم»، مرجحًا أنهم «كانوا في انتظار من يقلهم من هناك لوجهة غير معلومة»، مشيرا إلى ضبط اثنين من المسلحين قرب موقع الاستهداف.

وأكد الخرطوش، أن قوات الجيش الليبي «تُسيطر الآن على مايقارب لــ 75 % من المدينة القديمة» في درنة، لكن «لا تزال جيوب التنظيمات الإرهابية تقاوم باستماتة» في المدينة، لافتًا إلى أن الجيش الليبي يتقدم بحذر شديد حفاظًا على حياة الضباط والجنود من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والقناصة المنتشرين فوق أسطح المباني التي زرعت لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة «276 مشاة» التابعة للجيش الليبي المنذر الخرطوش، إلى أن الغرفة الأمنية درنة «تقوم بدورها على أكمل وجه في حفظ وضبط الأمن» بالمدينة و«في المناطق والأحياء السكنية المحررة» كما «تنشر دورياتها بمداخل ومخارج وسط المدينة».

وتسلم مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، 15 جثة، للمسلحين الذين قتلوا خلال تلك الاشتباكات التي جرت بينهم وعناصر من الكتيبة «101» مشاة التابعة للجيش الليبي، قرب بوابة الـ200 بمنطقة المخيلي الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة: والد ميغن ماركل يخشى ألا يلتقي بها مرة أخرى
منوعات
رحيل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين
عربى
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

زيادة الأملاح في الجسم.. أعراض وعلاج