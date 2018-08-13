وزير الداخلية المفوّض: اقتراب انفراج أزمة المختطفين الأجانب من النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 07:35 مساء
وزير الداخلية المفوّض يلتقي المبعوث الشخصي للخارجية الكورية

أفاد وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور بقرب انفراج أزمة اختطاف المواطن الكوري وعدد من مرافقيه الفلبينيين في موقع الحساونة - المنطقة الجنوبية.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في السابع من يوليو الماضي، أنّ مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت 4 مهندسين وفنيين أجانب من موقع المشروع.

مشروع النهر الصناعي يعلن تفاصيل اختطاف المهندسين الأجانب

لكنّ الوزيرعاشور قال خلال استقباله المبعوث الشخصي لوزير خارجية كوريا الجنوبية جوهين بايك والوفد المرافق له، إن حادثة الاختطاف محل اهتمام ومتابعة مستمرة من السلطات الليبية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها، مشددًا على «قرب انفراجها».

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن «هذه الحادثة يجب أن لا تكون حجر عثرة أمام عودة الشركات الكورية للعمل في ليبيا وتحريك الملف الاقتصادي بين البلدين الصديقين».

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