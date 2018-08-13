استقدام 150 عنصر تمريض فلبينيًا بشكل عاجل لمستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 07:25 مساء
قنصل الفلبين يزور مستشفى طرابلس الجامعي تمهيدًا لعودة عناصر التمريض

التقى رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي، اليوم الاثنين، قنصل الفلبين لدى ليبيا مردوميل سيلو مالكور، لمناقشة كيفية استجلاب العناصر الطبية المساعدة الفلبينية للعمل في المستشفى.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الدكتور العجيلي «أشاد بمهنية وإسهام العناصر الطبية المساعدة الفلبينية في دعم القطاع الصحي بليبيا طيلة السنوات الماضية»، مشيرًا إلى الفراغ الذي تركته عقب مغادرتها ليبيا، الأمر الذي أدى لتدني مستوى الخدمات الطبية في المستشفى.

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وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على إيفاد 150 عنصرًا طبيًا مساعدًا فلبينيًا كمرحلة أولى بشكل عاجل لسد العجز في بعض الأقسام الحيوية بالمستشفى الجامعي، والتنسيق لإيفاد فرق أخرى لتدريب عناصر التمريض في المستشفى وكلية التمريض.

واعتبر العجيلي عودة العناصر الطبية المساعدة الفلبينية للعمل في المستشفى الجامعي (طرابلس الطبي) ستكون بداية للعودة لكل المرافق الصحية في ليبيا.

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هذا ويوجد بالمستشفى حاليًا أقل من 100 عنصر طبي مساعد وافد من الفلبين، ولسد العجز الحالي في كافة أقسام المركز فإنه يحتاج لأكثر من800 عنصر آخرين، وفق البيان.

وفي سياق متصل أعلن العجيلي تكليف وإيفاد لجنة لاستجلاب عناصر طبية مساعدة من دولتي الهند وبنغلاديش لسد العجز في مجال التمريض بالمركز.

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