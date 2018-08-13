حكومة الوفاق تبحث آليات تطوير قطاع الصيد البحري

لقاء مدير مكتب دعم القرار مع رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية

التقى مدير مكتب دعم القرار التابع لديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني طارق الغرابلي، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية رضاء دوزان، ورئيس النقابة العامة لصيادي الأسماك والإسفنج محمود نشنوش، ومنسق عام النقابات الحرفية عبد الحميد كشير، بحضورعدد من مستشاري الديوان.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع الذي عُــقد بديوان رئاسة الوزراء، استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق سيرعمل قطاع الصيد البحري الذي يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الوطني.

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وأضاف أن المجتمعين أكدوا إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للثروة البحرية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها، ووضع آلية للتعاون المشترك بين الهيئة والنقابة العامة لصيادي الأسماك لوضع خطة عمل لاستجلاب العمالة، بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

وأكد الغرابلي أهمية قطاع الصيد البحري باعتباره أحد مصادر الدخل للدولة الليبية في حال استثماره الاستثمار الأمثل من خلال دعم الهيئة، بالتعاون مع نقابة الصيادين المظلة التي ينضوي تحتها والمدافعة على حقوقهم ..