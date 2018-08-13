حكومة الوفاق تبحث آليات تطوير قطاع الصيد البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 06:02 مساء
لقاء مدير مكتب دعم القرار مع رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية

التقى مدير مكتب دعم القرار التابع لديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني طارق الغرابلي، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية رضاء دوزان، ورئيس النقابة العامة لصيادي الأسماك والإسفنج محمود نشنوش، ومنسق عام النقابات الحرفية عبد الحميد كشير، بحضورعدد من مستشاري الديوان.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع الذي عُــقد بديوان رئاسة الوزراء، استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق سيرعمل قطاع الصيد البحري الذي يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الوطني.

ليبيا تدفع بفريقين في أول مونديال عالمي للصيد البحري

وأضاف أن المجتمعين أكدوا إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للثروة البحرية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها، ووضع آلية للتعاون المشترك بين الهيئة والنقابة العامة لصيادي الأسماك لوضع خطة عمل لاستجلاب العمالة، بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

وأكد الغرابلي أهمية قطاع الصيد البحري باعتباره أحد مصادر الدخل للدولة الليبية في حال استثماره الاستثمار الأمثل من خلال دعم الهيئة، بالتعاون مع نقابة الصيادين المظلة التي ينضوي تحتها والمدافعة على حقوقهم ..

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة: والد ميغن ماركل يخشى ألا يلتقي بها مرة أخرى
منوعات
رحيل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين
عربى
600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

زيادة الأملاح في الجسم.. أعراض وعلاج